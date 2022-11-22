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Эксперт спрогнозировал cкидки на новостройки к концу года до 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Интерес к квартирам в новых домах в России в последнюю неделю бьет рекорды, увеличившись на 16%, сейчас он на 33,4% выше максимального значения 2021 года, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Этому способствовали заявления в том числе представителей Минфина о сворачивании льготной ипотеки на новостройки и околонулевой ставки от девелоперов, пояснил он.

Ценовая стена: спрос на ипотеку резко упал
Аналитики уверены, что когда застройщики и продавцы умерят аппетиты, покупатели вернутся

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что «покрытие льготными программами большей части первичного рынка серьезно искажает рыночные условия и ведет к перегреву на рынке ипотеки и волатильности спроса. Также в министерстве подчеркнули, что поддержка отдельных категорий граждан, прежде всего семей с детьми, будет продолжена».

Теперь застройщики конкурируют за желающих успеть воспользоваться льготными программами перед их отменой и в ожидании вероятного снижения продаж в 2023 году — они вводят скидки и различные акции, чтобы успеть «запрыгнуть в последний вагон», сказали аналитики «Этажей». Скидки на новостройки в РФ могут достичь максимума до Нового года и составить до 30%, спрогнозировали эксперты.

«События 21 сентября (начало частичной мобилизации. — Ред.) отрицательно сказались на потребительской активности. В октябре число сделок на столичном рынке первичного жилья сократилось почти на 40% относительно прошлого месяца», — напомнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

До конца года можно ждать некоторого восстановления рынка, считает она. Эффект отложенного спроса уже проявляется в связи с завершением частичной мобилизации, сообщила эксперт.

Ильдар Хусаинов уточнил: девелоперы опасаются, что после Нового года, если отменят льготы, спрос упадет на 15–20%, тогда планы по строительству придется сокращать. Это может привести к нехватке нового жилья, не исключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Праздничный стоп: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

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