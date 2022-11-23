Эксперт назвал правила инвестиций в недвижимость в период кризиса

Наибольшую доходность получают те инвесторы в недвижимость, которые приобретают ее на волне низкого спроса, а продают в период ажиотажа. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Однако многие россияне начали вкладываться в недвижимость в последние годы из-за роста цен на нее в результате высокого спроса. С октября 2020 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла почти на 45%. В пиковые периоды доля покупателей-инвесторов на российском рынке доходила до 20%, подчеркнул эксперт.

«Но самая большая доля выгодных инвестиций происходит в период, когда спрос находится на минимуме, а объем предложения, напротив, стремится к максимальным значениям. При такой ситуации на рынке вероятность найти вариант по цене ниже рыночной из-за высокой конкуренции за покупателя значительно выше, чем когда спрос превышает предложение», — сказал Зайцев.

Также эксперт рекомендует при инвестициях в недвижимость никогда не поддаваться эмоциям. Решение о покупке и дальнейший выбор объекта должны строиться на заранее продуманной стратегии инвестиций.

«На начальном этапе необходимо оценить финансовые возможности для инвестиций и возможные риски, особенно в случае привлечения заемных средств. Проработать как сценарий краткосрочных, так и долгосрочных инвестиций. Оценить рынок, существующее предложение, динамику изменения цен на разные виды жилья и уровень ожидаемой доходности в перспективе 1–5 лет», — сказал эксперт.

По словам Зайцева, если еще пару лет назад практически любой приобретенный объект недвижимости в течение полугода обеспечивал инвестора доходом, сейчас ситуация изменилась, и, чтобы снизить риски, приобретать нужно только реально ликвидные объекты.

«Нужно оценить перспективный спрос на планируемый к приобретению объект для инвестиций и существующие риски снижения цены. Объект должен выбираться таким образом, чтобы в случае даже очень срочной продажи не было необходимости снижать цену ниже начальных вложений в него», — пояснил Зайцев.

Он отметил, что для инвесторов в нынешних условиях актуально приобретение квартир с дисконтом, когда собственники хотят быстро продать имеющуюся у них недвижимость, например, потому что выбрали выгодный встречный вариант покупки. Плюс к концу года активизируются застройщики в отношении различного рода скидок при продаже недвижимости.

«Опыт кризисов прошлых лет показывает, что ликвидные объекты снижаются в цене в очень редких случаях и достаточно быстро отыгрывают коррекцию, а главное, несмотря ни на что продолжают пользоваться спросом», — подытожил Зайцев.

Ранее, 18 ноября, аналитики компании VSN Realty рассказали «Известиям», что в Москве за год квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%.

17 ноября в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках столицы выросла на 6,2%, составив 353 тыс. рублей. По информации компании, всего на первичном рынке в границах старой Москвы в реализации находится 7093 студии.