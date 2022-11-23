Сайт Европарламента подвергся кибератаке

Сайт Европарламента 23 ноября подвергся DDoS-атаке, сейчас доступ к нему затруднен. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель ЕП Жауме Дук.

«Команда Европарламента работает, чтобы как можно быстрее решить эту проблему», — отметил Дук.

Ранее в этот же день сообщалось, что российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») обнародовала списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины (СБУ).

Накануне, 22 ноября, стало известно, что российская хакерская группировка XakNet взломала сайт министерства финансов Украины. По словам хакеров, им удалось получить доступ к почтам сотрудников ведомства, а также изъять более миллиона файлов с электронными документами.

Ранее, 5 ноября, стало известно, что хакер с никнеймом Джокер опубликовал внеуставную переписку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного с девушками-военнослужащими.