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Группа хакеров сообщила о взломе портала украинского минфина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская хакерская группировка XakNet взломала сайт министерства финансов Украины. Об этом команда сообщила в понедельник, 21 ноября.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
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«На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали, как всё устроено, попутно выкачивая документы», — говорится в публикации в Telegram-канале XakNet.

По словам хакеров, им удалось получить доступ к почтам сотрудников ведомства, а также изъять более миллиона файлов с электронными документами. Собранные данные планируется передать СМИ по запросу для организации расследований, а впоследствии открыть для всех желающих.

Ранее, 5 ноября, стало известно, что хакер с никнеймом Джокер опубликовал внеуставную переписку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного с девушками-военнослужащими.

1 ноября сообщалось, что Джокер взломал программу DELTA, в которую для управления войсками ВСУ вносятся все данные о своих войсках и войсках противника с помощью регулярно обновляющихся разведданных. Как рассказал сам хакер, все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует». По его словам, взломать систему было нелегко, но абсолютно защищенных систем не существует.

26 сентября «Известия» узнали, что «Злые русские хакеры» выложили в открытый доступ на специально созданный для этого сайт «НемеZида» сведения о более чем 1,5 тыс. украинских разведчиков. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, как активно поддерживающих Украину в противостоянии с Россией, так и придерживающихся более сдержанной позиции.

Кроме того, хакеры обнародовали данные и украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО и в более 40 местах базирования подразделений СВР Украины, включая одно законспирированное учебное заведение.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация в регионе существенно обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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