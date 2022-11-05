Хакер слил внеуставную переписку главкома ВСУ Залужного с военнослужащими девушками

Хакер с никнеймом Джокер из Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовал внеуставную переписку главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного с девушками-военнослужащими в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На скринплее можно заметить массу смайлов с сердечками, фразы «как дела?», «кушать готовлю», «иду домой с экзамена» и подобное.

Джокер считает что подобные переписки — доказательство злоупотребления Залужным служебным положением. И она важна не только для российских спецслужб, но и для украинских военных. В своем Telegram-канале хакер написал, что «их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности», пока рядовые гибнут ежедневно на полях сражений.

«Конечно, новенький Mitsubishi L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой <...> В этих переписках много интересного. И в этом видео-обзоре нет диалогов с семьей, а только всё по вопросам работы. Просто, теперь эти телочки будут знать о существовании друг друга, но это ничего страшного, а наоборот, даже реклама», — иронично написал Джокер.

3 ноября страница главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Instagram была взломана хакерами. В аккаунте появилось фото хакера из ДНР под ником Джокер с подписью: «Я подтверждаю, что Джокер проник в DELTA» (американская система управления войсками. — Ред.).

1 ноября стало известно о том, что Джокер взломал программу DELTA, в которую для управления войсками ВСУ вносятся все данные о своих войсках и войсках противника с помощью регулярно обновляющихся разведданных. Как рассказал сам хакер, все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует». По его словам, взломать систему было нелегко, но абсолютно защищенных систем не существует.