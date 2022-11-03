Реклама
Прямой эфир
Общество
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
Армия
107 военных ВС РФ возвращены с территории Украины в рамках обмена пленными
Экономика
Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией
Новости компаний
Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке
Политика
Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
Мир
Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле
Мир
В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде
Мир
В бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ
Мир
Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера
Мир
В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару
Сюжет:

Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного в Instagram

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine President's Office
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) взломана хакерами. 3 ноября в его аккаунте появилось фото хакера из Донецкой Народной Республики (ДНР) под ником Джокер с подписью: «Я подтверждаю, что Джокер проник в DELTA» (американская система управления войсками. — Ред.).

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

На аватар Залужного взломщики поставили коллаж с президентом РФ Владимиром Путиным, который едет верхом не медведе.

«Даже главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь министерство обороны Украины признало ошибки. Признало, что обманули американских партнеров и начали [ошибки] исправлять», — написал Джокер в своем Telegram-канале.

Он также раскрыл «для тех, кому интересно», что логин Залужного в системе DELTA — zaluzhniyvaleriyboyevaya.

1 ноября стало известно о том, что Джокер взломал программу DELTA, в которую для управления войсками ВСУ вносятся все данные о своих войсках и войсках противника с помощью регулярно обновляющихся разведданных. Как рассказал сам хакер, все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует». По его словам, взломать систему было нелегко, но абсолютно защищенных систем не существует.

Ранее, 26 сентября, «Известия» узнали, что российская группировка «Злые русские хакеры» (RaHDIt) выложила в открытый доступ на специально созданный для этого сайт «НемеZида» сведения о более чем 1,5 тыс. украинских разведчиках. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах. При этом некоторые из этих государств активно поддерживают Украину в противостоянии с Россией, другие же придерживаются более сдержанной позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация в регионе существенно обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022