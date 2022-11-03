Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного в Instagram

Страница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) взломана хакерами. 3 ноября в его аккаунте появилось фото хакера из Донецкой Народной Республики (ДНР) под ником Джокер с подписью: «Я подтверждаю, что Джокер проник в DELTA» (американская система управления войсками. — Ред.).

На аватар Залужного взломщики поставили коллаж с президентом РФ Владимиром Путиным, который едет верхом не медведе.

«Даже главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь министерство обороны Украины признало ошибки. Признало, что обманули американских партнеров и начали [ошибки] исправлять», — написал Джокер в своем Telegram-канале.

Он также раскрыл «для тех, кому интересно», что логин Залужного в системе DELTA — zaluzhniyvaleriyboyevaya.

1 ноября стало известно о том, что Джокер взломал программу DELTA, в которую для управления войсками ВСУ вносятся все данные о своих войсках и войсках противника с помощью регулярно обновляющихся разведданных. Как рассказал сам хакер, все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует». По его словам, взломать систему было нелегко, но абсолютно защищенных систем не существует.

Ранее, 26 сентября, «Известия» узнали, что российская группировка «Злые русские хакеры» (RaHDIt) выложила в открытый доступ на специально созданный для этого сайт «НемеZида» сведения о более чем 1,5 тыс. украинских разведчиках. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах. При этом некоторые из этих государств активно поддерживают Украину в противостоянии с Россией, другие же придерживаются более сдержанной позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация в регионе существенно обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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