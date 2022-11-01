Хакер Джокер рассказал подробности о взломе системы управления войсками ВСУ

Все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует». Об этом 1 ноября заявил хакер Джокер, которому удалось взломать программу управления украинскими войсками американского производства DELTA.

«Абсолютно все. Все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам РФ. Большой дамп (объем скачанных данных. — Ред.) уже передан куда следует, а я показал лишь малую часть», — цитирует хакера «РИА Новости».

По его словам, взломать систему было нелегко, но абсолютно защищенных систем не существует.

«Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе», — отметил Джокер.

Он добавил, что DELTA была создана американскими и украинскими специалистами по стандартам НАТО.

О том, что Джокер взломал программу DELTA, сообщалось ранее в этот день. Уточнялось, что это система, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация в регионе существенно обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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