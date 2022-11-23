Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить украинский конфликт и сесть за стол переговоров, но усомнился в том, что Украине позволят это сделать. Соответствующее заявление он сделал на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября.

«Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?» — цитирует белорусского лидера БелТа.

Он также обратил внимание на прямую вовлеченность стран Запада в конфликт, а также активные попытки втянуть в него Белоруссию.

«На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой. Что это, если не прямая вовлеченность в конфликт? А как понимать заявления генсека НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса?» — задался вопросом Лукашенко.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы. В частности, на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

15 октября белорусский лидер в интервью телекомпании NBC заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. Также он отметил, что забрасывать в соцсети бесконечные фейки — это не тот путь, который было бы верным избрать Украине в той ситуации, когда в ее армии гибнет столько людей.

В этом же интервью Лукашенко говорил, что конфликт на Украине можно решить за неделю. Глава республики подчеркнул, что в 2014 году в Минске были достигнуты договоренности об урегулировании кризиса на Украине. По его словам, если бы тогда Украина пошла на исполнение договора, сегодня бы она существовала в границах советского времени.

Также он заявил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать. По его словам, на территории Украины против России сейчас воюет 50 государств. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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