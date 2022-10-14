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Лукашенко упомянул о предложениях Путина по решению конфликта на Украине

Лукашенко: Путин предлагал варианты решения конфликта на Украине, но его не хотят слышать
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября заявил в интервью NBC, что российский лидер Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать.

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«Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны (c Запада — Ред.) нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты», — сказал Лукашенко. Выдержка из интервью приводится в Telegram-канале «Пул первого».

Кроме того, в интервью президент Белоруссии заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины.

11 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден предпринимать ответные меры и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

В конце сентября Лукашенко отмечал, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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