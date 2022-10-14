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Лукашенко указал на отсутствие у Путина цели применить ядерное оружие на Украине

Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на тот факт, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины. Об этом 14 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на интервью белорусского президента телеканалу NBC.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о столкновении с НАТО, диалоге с США по СНВ-3 и обмене заключенными

«Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», — отметил он.

Лукашенко также заявил о том, что он уверен в возможности России справиться на Украине и без ядерного оружия.

Ранее, 14 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

До этого, 9 октября, бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самых больших провалов во внешней политике.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному Армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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