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Вся Одесская область Украины осталась без электроснабжения

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Фото: Global Look Press/Nina Liashonok
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Вся Одесская область Украины осталась в среду, 23 ноября, без электроснабжения после ударов России по энергетическим объектам страны. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Марченко.

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«В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В энергетической компании «Укрэнерго» также сообщили, что аварийные отключения будут продолжаться по всей стране в течение суток.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил об отключении света в городе. Он отметил, что в городе могут возникнуть и перебои с водоснабжением.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой области, Львовской, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области.

14 ноября посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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