Мэр Львова сообщил об отключении света в городе

Жители Львова остались без электричества. Об этом 23 ноября сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков», — уточнил он.

По словам Садового, во Львове также могут возникнуть перебои с водоснабжением. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Ранее в среду СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве. В результате в ряде районов украинской столицы пропали электроэнергия и водоснабжение.

Как подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, повреждения получил важный объект инфраструктуры.

Также взрывы раздаются в Николаевской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях. Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Днем ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии при повреждении инфраструктуры.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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