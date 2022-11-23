Секретари Совбезов ОДКБ осудили любые попытки оправдания нацизма

Секретари Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудили любые попытки распространения и оправдания нацизма. Об этом говорится 23 ноября в заявлении пресс-службы аппарата российского Совбеза по итогам встречи в Ереване.

Отмечается, что секретари «осуждают любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствуют усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма».

Также в заявлении указано, что секретари обеспокоены ростом проявлений неонацизма, экстремизма, шовинизма и всех форм ксенофобии, а также ненависти, расового и национального превосходства, и героизации нацизма. По оценкам представителей ОДКБ, это создает «реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества».

27 июня стало известно, что комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, которая вводит наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики.

До этого, 16 мая, сообщалось, что лидеры стран ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зон ответственности организации. Кроме того, страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности выразили озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с победой над нацизмом. Также они осудили любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии.

Тогда же в ходе юбилейного саммита ОДКБ президент России Владимир Путин отметил, что в Европе варварски сносят памятники и переписывают историю. Российский лидер отметил, что странам ОДКБ необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и последователей.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.