Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Мир
Путин обвинил Европу в переписывании истории
Мир
В Турции заявили о готовности поставлять газ в Европу
Мир
Путин указал на поощрение Западом неонацизма на Украине
Мир
В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»
Мир
В МИДе указали на важность кардинального пересмотра отношений с Западом
Мир
Путин указал на искусственный характер расширения НАТО
Экономика
В Минпромторге подтвердили переговоры McDonald's по продаже бизнеса в России
Мир
Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера
Политика
Путин рассказал о деятельности американских биолабораторий на Украине
Туризм
Австрия отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

Лидеры стран ОДКБ приняли заявление об обеспечении безопасности рубежей

Страны ОДКБ заявили, что готовы обеспечить безопасность рубежей ее зон ответственности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили готовность обеспечить безопасность рубежей ее зон ответственности. Об этом говорится в принятом 16 мая заявлении Организации.

Как отмечается в документе, речь идет в том числе о ситуации в Афганистане и на других внешних границах.

Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
Операция продлилась неделю, готовится вывод войск

Кроме того, страны-участницы ОДКБ выразили озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с победой над нацизмом. Также осуждаются любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии.

«Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии», — отмечается в документе

Ранее в ходе юбилейного саммита ОДКБ президент России Владимир Путин отметил, что в Европе варварски сносят памятники и переписывают историю. Странам ОДКБ необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и последователей, сказал лидер.

Также он обратил внимание, что ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на пространстве бывшего СССР. Он выразил надежду, что влияние организации будут только возрастать.

16 мая в Москву для участия в саммите прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-служба главы Белоруссии отмечала, что лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года).

В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022