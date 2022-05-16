Лидеры стран ОДКБ приняли заявление об обеспечении безопасности рубежей

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили готовность обеспечить безопасность рубежей ее зон ответственности. Об этом говорится в принятом 16 мая заявлении Организации.

Как отмечается в документе, речь идет в том числе о ситуации в Афганистане и на других внешних границах.

Кроме того, страны-участницы ОДКБ выразили озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с победой над нацизмом. Также осуждаются любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии.

«Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии», — отмечается в документе

Ранее в ходе юбилейного саммита ОДКБ президент России Владимир Путин отметил, что в Европе варварски сносят памятники и переписывают историю. Странам ОДКБ необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и последователей, сказал лидер.

Также он обратил внимание, что ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на пространстве бывшего СССР. Он выразил надежду, что влияние организации будут только возрастать.

16 мая в Москву для участия в саммите прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-служба главы Белоруссии отмечала, что лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года).

В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.