Мантуров: производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года

Производство электромобилей на заводе «Москвич» начнется в 2022 году. Об этом 23 ноября сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», — приводит пресс-служба автозавода «Москвич» слова Мантуров.

23 ноября автозавод «Москвич» возобновил работу, запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3». Продажи автомобиля в столице начнутся в январе 2023 года, а с марта 2023 года — по всей России.

Мантуров отметил, что автомобили завода «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.

В конце октября гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей.

Весной компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».