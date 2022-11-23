Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке попало на видео

Вулкан Шивелуч на Камчатке 23 ноября перешел в фазу высокой активности и начал извергать лаву.

На видео, оказавшемся в распоряжении «Известий», можно увидеть, что кратер вулкана быстро наполняется лавой. Ее становится так много, что она переваливает через край. При этом в воздух выбрасываются клубы белого дыма.

20 ноября стало известно, что Шивелуч подготовился к мощному извержению. Ученые сообщили, что в ближайшее время произойдут пепловые выбросы и обвалы, которые могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал 22 ноября «Известиям», что извержения вулканов могут приводить к похолоданию, потому что продукты извержения затеняют планету от солнца. Однако в случае вулканов на Камчатке вероятность занесения продуктов горения в стратосферу довольно низкая.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.

Высота лавового купола Молодого Шивелуча составляет 2500 м. Ближайший к вулкану поселок Ключи находится на расстоянии 50 км, столица Камчатского края Петропавловск-Камчатский расположен в 450 км.