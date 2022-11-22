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Ученые оценили последствия активности вулканов на Камчатке

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Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН
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Извержения вулканов Шивелуч и Ключевского не несут значительной опасности для жителей региона, однако туристам следует соблюдать осторожность, сообщили «Известиям» эксперты.

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Об активности Шивелуча на Камчатке, говорящей о подготовке к мощному извержению, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения (ДВО) РАН 20 ноября.

По мнению профессора кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павла Плечова, даже в случае нового мощного извержения вулкана Шивелуч опасности для людей нет — ближайшие населенные пункты находятся в нескольких десятках километров. Вулкан расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи и в 450 км от города Петропавловска-Камчатского.

Тем не менее, извержения вулканов могут приводить к похолоданию, потому что продукты извержения затеняют планету от солнца, добавил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

«Важно, сколько этих продуктов и на какую высоту они поднялись. Если высота до 10 км, то всё вымывается осадками. Если это попадает в стратосферу, на высоту 10 км и больше, то там продукты горения задерживаются надолго. И тогда наступает очень резкое похолодание. Как правило, на год–два», — рассказал он.

По словам эксперта, похолодание приводит к другому перераспределению осадков, а значит, и влияет на урожай. Но в случае вулканов на Камчатке вероятность занесения продуктов горения в стратосферу довольно низкая, успокоил Алексей Кокорин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дурная лава: каких последствий ждать от извержений на Камчатке

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