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СМИ рассказали о планах стран Запада корректировать потолок цен на нефть из РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Страны Запада, вероятно, намерены регулировать цены на российскую нефть несколько раз в течение года, пишет 23 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов США.

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«Нашей целью является пересмотр этого на регулярной основе, что, с моей точки зрения, надеюсь, будет происходить скорее ежеквартально или даже раз в полгода, так как мы хотим обеспечить определенность на рынке», — отмечает агентство.

Как сообщает источник агентства, Вашингтон не ожидает, что Москва приостановит экспорт нефти, как ранее предупреждал президент России Владимир Путин. Такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям, отметили в агентстве.

Ранее, 23 ноября, власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о продолжении работы и экспорта нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС) до конца 2024 года, несмотря на предупреждения Еврокомиссии о том, что это нарушит санкции против РФ.

За день до этого, 22 ноября, стало известно, что ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ сделал и минфин США. Уточнялось, что американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг вступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.

В тот же день издание The Wall Street Journal сообщило о том, что страны Запада намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70. Ценовой потолок, который, по словам авторов статьи, все еще может быть установлен на уровне $70, находится в центре внимания Запада

В сентябре страны «Большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом все вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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