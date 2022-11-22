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WSJ узнала о планах США и союзников установить потолок цен в $60–70 на нефть из РФ

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Boris Babanov
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США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) во вторник, 22 ноября.

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«США и их союзники стремятся договориться об уровне предельной цены на российскую нефть уже в среду, при этом официальные лица обсуждают установление ее на уровне около $60 за баррель», — утверждается в материале.

Ценовой потолок, который, по словам авторов статьи, всё еще может быть установлен на уровне $70, находится в центре внимания Запада, а его применение должно начаться 5 декабря.

«Послы 27 стран Евросоюза (ЕС) встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности», — отмечается в статье.

18 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны «большой семерки» намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит европейским лидерам о предложенной цене в преддверии встречи послов ЕС, запланированной на указанную дату.

Ограничение, поддерживаемое странами G7 и Евросоюзом, запретит компаниям предоставлять услуги по доставке и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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