Болгария договорилась с Россией о продолжении экспорта нефти в обход санкций ЕС

Власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о продолжении работы и экспорта нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС) до конца 2024 года, несмотря на предупреждения Еврокомиссии о том, что это нарушит санкции против РФ. Об этом 22 ноября сообщает портал Euractiv.

По словам вице-премьера Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеева, это соглашение позволит пополнить бюджет Болгарии на €350 млн благодаря налогу на экспорт нефти.

«С 1 января 2023 года «Лукойл» переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не, как это было раньше, в Нидерланды или Швейцарию», — приводит издание слова Алексеева.

Вице-премьер добавил, что в течение недели после принятия Болгарией соответствующих нормативно-правовых документов ожидается решение руководства «Лукойла» о переходе на схему, при которой прибыль от нефтепереработки будет перечисляться в Болгарию.

22 ноября стало известно, что ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ сделал и минфин США. Уточнялось, что американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг вступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.

Также допускается проведение трансакций, связанных с поставками топлива в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств ЕС, не имеющих выхода к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это указал, что страна полностью остановит поставки сырья из России в страны, которые введут потолок. Он подчеркнул, что Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Глава государства напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

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