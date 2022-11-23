Реклама
Прямой эфир
Мир
Израильская полиция рассматривает версию теракта при взрыве в Иерусалиме
Мир
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Экономика
Болгария договорилась с Россией о продолжении экспорта нефти в обход санкций ЕС
Интернет
Хакеры RaHDIt опубликовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
Мир
Прокуратура Нидерландов объявит новые выводы по делу рейса MH17
Мир
В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»
Происшествия
В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Сюжет:

Болгария договорилась с Россией о продолжении экспорта нефти в обход санкций ЕС

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о продолжении работы и экспорта нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС) до конца 2024 года, несмотря на предупреждения Еврокомиссии о том, что это нарушит санкции против РФ. Об этом 22 ноября сообщает портал Euractiv.

Сглаживание углов: Болгария захотела наладить отношения с Россией
Удастся ли Софии договориться с Москвой после всех недружественных выпадов в адрес РФ

По словам вице-премьера Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеева, это соглашение позволит пополнить бюджет Болгарии на €350 млн благодаря налогу на экспорт нефти.

«С 1 января 2023 года «Лукойл» переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не, как это было раньше, в Нидерланды или Швейцарию», — приводит издание слова Алексеева.

Вице-премьер добавил, что в течение недели после принятия Болгарией соответствующих нормативно-правовых документов ожидается решение руководства «Лукойла» о переходе на схему, при которой прибыль от нефтепереработки будет перечисляться в Болгарию.

22 ноября стало известно, что ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ сделал и минфин США. Уточнялось, что американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг вступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.

Также допускается проведение трансакций, связанных с поставками топлива в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств ЕС, не имеющих выхода к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это указал, что страна полностью остановит поставки сырья из России в страны, которые введут потолок. Он подчеркнул, что Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Глава государства напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022