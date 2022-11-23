Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ

Американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Об этом свидетельствуют генеральная лицензия министерства финансов США, опубликованная ведомством во вторник, 22 ноября.

Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг выступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.

Также допускается проведение транзакций, связанных с поставками топлива в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств Евросоюза (ЕС), не имеющих выходя к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Операции по разгрузке нефти могут осуществляться только в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении экипажа и защите окружающей среды.

В ближайшее время минфин планирует выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ. Сам потолок будет окончательно закреплен после проведения Вашингтоном и союзниками ряда «технических процедур».

Известно, что в предельную цену на российскую нефть не будут включаться транспортные и страховые расходы. Кроме того, потолок не будет применяться при условии, что экспортное топливо будет существенно переработано за пределами РФ.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Глава государства напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля.

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