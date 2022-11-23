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Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ

Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками российской нефти в ряд стран ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Американские лица могут оказывать услуги, связанные с российской нефтью при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Об этом свидетельствуют генеральная лицензия министерства финансов США, опубликованная ведомством во вторник, 22 ноября.

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Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг выступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.

Также допускается проведение транзакций, связанных с поставками топлива в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств Евросоюза (ЕС), не имеющих выходя к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Операции по разгрузке нефти могут осуществляться только в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении экипажа и защите окружающей среды.

В ближайшее время минфин планирует выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ. Сам потолок будет окончательно закреплен после проведения Вашингтоном и союзниками ряда «технических процедур».

Известно, что в предельную цену на российскую нефть не будут включаться транспортные и страховые расходы. Кроме того, потолок не будет применяться при условии, что экспортное топливо будет существенно переработано за пределами РФ.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Глава государства напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля.

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