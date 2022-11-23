Мужчина провалился под лед в Калужской области

Мужчина провалился под лед в Обнинске (Калужская область). Пострадавшему помогли выбраться спасатели.

Инцидент произошел вечером 22 ноября на Белкинских прудах. По данным газеты «Весть», горожане услышали крики мужчины, который провалился под лед. 49-летний мужчина уже начинал тонуть, когда на помощь подоспели спасатели. Они помогли потерпевшему выбраться на берег.

Мужчину с сильным переохлаждением передали бригаде скорой помощи.

В Ханты-Мансийском автономном округе двое рыбаков провалились под лед на мотобуксировщике. Техника утонула, но мужчинам удалось выбраться на сушу.