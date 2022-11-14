Двое рыбаков провалились под лед на озере в ХМАО

Двое рыбаков провалились под лед на мотобуксировщике в Ханты-Мансийском автономном округе. Мужчина смогли самостоятельно выбраться на сушу.

Инцидент произошел на озере Чукныилор в Сургутском районе. По данным Muksun.fm, мужчины 53 и 86 лед отправились рыбачить, но лед не выдержал вес мотобуксировщика. Техника утонула.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они эвакуировали пострадавших до того, как они получили переохлаждение.

Ранее сообщалось о появлении первого льда на северных реках Хабаровского края. Спасатели напоминают, что в начале сезона лед очень хрупкий, выходить на него опасно для жизни.