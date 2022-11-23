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Захарова обвинила ООН в избегании оценок с расстрелом российских военных

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в Telegram-канале в среду, 23 ноября,.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они «за всё хорошее против всего плохого»; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — прокомментировала дипломат заявление представителя организации об обеспокоенности ООН «любыми нарушениями прав человека».

Захарова указала на то, что в случае с событиями в Буче в организации были «более чем многословны, конкретны и инициативны», однако сейчас прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактов.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как заявили 18 ноября в Минобороны РФ, украинские боевики преднамеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. В оборонном ведомстве отметили, что такие зверства со стороны украинских военных являются регулярными.

Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что виновные в расстреле российских военнопленных установлены. По его словам, расправу над военнослужащими совершили солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он также призвал международные правозащитные организации обратить внимание на вопиющие факты нарушения Украиной Женевской конвенции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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