Число пострадавших после землетрясения в Турции возросло до 35
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Турции возросло до 35 человек. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«32 человека пострадали в Дюздже, один в Стамбуле, один в Болу и один в Зонгулдаке. Продолжается оказание им помощи в наших медицинских учреждениях», — написал он в Twitter.
Ранее в этот день сообщалось о 22 пострадавших. Коджа отметил, что в города направлены бригады скорой помощи и подчеркнул, что поделится новой информацией, когда она появится. Он также пожелал всем выздоровления.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-западе Турции ранее в этот день. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о первых толчках в 04:08. Эпицентр находился в районе уезда Гольяка провинции Дюздже. Очаг залегал на глубине примерно 7 км.
Землетрясение ощущалось во многих районах не только на северо-западе, но и в центральной части страны. При этом, как сообщал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, жертв в результате землетрясения нет.
21 ноября землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Индонезии. По последним данным, число погибших достигло 268 человек. Местные власти сообщили, что в основном погибшие — жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.
В результате стихии повреждены жилые дома, школы, больницы и несколько административных зданий.