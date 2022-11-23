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Минздрав Турции сообщил о 22 пострадавших после землетрясения

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Фото: Соцсети
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По меньшей мере 22 человека пострадали в результате землетрясения на северо-западе Турции. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«У нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты», — написал он в Twitter.

Глава ведомства также добавил, что в город направлены бригады скорой помощи. Коджа подчеркнул, что поделится новой информацией, когда она появится. Он также пожелал всем выздоровления.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-западе Турции ранее в этот день. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о первых толчках в 04:08. Эпицентр находился в районе уезда Гольяка провинции Дюздже. Очаг залегал на глубине примерно 7 км.

Землетрясение ощущалось во многих районах не только на северо-западе, но и в центральной части страны. При этом, как сообщал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, жертв в результате землетрясения нет.

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