Минздрав Турции сообщил о 22 пострадавших после землетрясения

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате землетрясения на северо-западе Турции. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«У нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты», — написал он в Twitter.

Глава ведомства также добавил, что в город направлены бригады скорой помощи. Коджа подчеркнул, что поделится новой информацией, когда она появится. Он также пожелал всем выздоровления.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-западе Турции ранее в этот день. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о первых толчках в 04:08. Эпицентр находился в районе уезда Гольяка провинции Дюздже. Очаг залегал на глубине примерно 7 км.

Землетрясение ощущалось во многих районах не только на северо-западе, но и в центральной части страны. При этом, как сообщал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, жертв в результате землетрясения нет.