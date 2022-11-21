Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява достигло 44 человек. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные власти.
Землетрясения магнитудой 5,6 балла произошло в этот понедельник.
Первоначально сообщалось о 20 погибших и 300 пострадавших. Погибшие — жители округа Чианджур в провинции Западная Ява.
Глава администрации города Чианджур заявил, что большинство пострадавших оказались под обломками зданий. Тех, кого удалось спасти, госпитализировали с переломами.
На данный момент известно о повреждениях семи жилых домов. В результате подземных толчков пострадали школы, больницы и несколько административных зданий.
Также были эвакуированы жильцы нескольких домов в столице страны — Джакарте.
11 ноября землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в акватории Камчатского залива. Эпицентр зафиксировали в 73 км к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск. В этом же месяце у побережья Камчатки было зарегистрировано три землетрясения в течение четырех часов.