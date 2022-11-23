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Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали на северо-западе Турции

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Фото: Соцсети
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-западе Турции. Об этом в среду, 23 ноября, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 04:08. Очаг залегал на глубине примерно 7 км. Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что жертв в результате землетрясения нет.

«Мы не располагаем данным о жертвах в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое зарегистрирован в 04:08 в уезде Гольяка провинции Дюздже. Наши подразделения работают на местности», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Мэр города Дюздже Фарук Озлу на северо-западе Турции, где находился эпицентр землетрясения также подтвердил эту информацию.

«Толчок был сильным, мы все его ощутили. Все жители провинции выбежали на улицы. Сейчас везде отключен свет. По нашим предварительным данным, жертв в результате землетрясения нет, другие последствия выясняются», — сказал Озлу в эфире телеканала NTV.

При этом отмечается, что в домах шатались люстры, а также падала мебель.

Кроме того, стало известно, что в Дюздже отключили электричество после землетрясения.

Ранее, 21 ноября, землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Индонезии. По последней информации число погибших составило 268 человек. Местные власти сообщили, что среди них в основном жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Население эвакуировали в безопасные районы.

В результате стихии повреждены жилые дома, школы, больницы и несколько административных зданий.

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