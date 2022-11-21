Число жертв землетрясения на острове Ява достигло 162

При землетрясении на индонезийском острове Ява погибли 162 человека. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает радио PRFM.

Еще 326 человек пострадали, более 2 тыс. жилых домов получили повреждения.

Отмечается, что большинство погибших — дети, так как во время землетрясения они были в школах и школах-интернатах.

В настоящий момент проводится эвакуация населения в безопасные районы.

«13 784 человека будут распределены по 14 эвакуационным пунктам. Эвакуационные пункты также будут оборудованы аварийными кухнями», — говорится в материале.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ранее в этот день. Отмечалось, что большинство погибших были жителями округа Чианджур в провинции Западная Ява. Тогда же сообщалось о повреждениях жилых домов, школы, больницы и нескольких административных зданий.