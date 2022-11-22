Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 268 человек. Об этом сообщило во вторник, 22 ноября, индонезийское национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

По данным агентства, пострадали более тысячи человек, еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Также сообщается, что более 7 тыс. человек всё еще не могут вернуться в свои жилища.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло накануне. Местные власти сообщили, что в основном погибшие — жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.

В результате стихии повреждены жилые дома, школы, больницы и несколько административных зданий.

Население эвакуировали в безопасные районы. Более 13 тыс. человек будут распределены по 14 эвакуационным пунктам, оборудованным аварийными кухнями.

Также были эвакуированы жильцы нескольких домов в столице страны Джакарте.

22 ноября президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительными последствиями землетрясения и многочисленными жертвами.