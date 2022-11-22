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Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 268

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
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Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 268 человек. Об этом сообщило во вторник, 22 ноября, индонезийское национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

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По данным агентства, пострадали более тысячи человек, еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Также сообщается, что более 7 тыс. человек всё еще не могут вернуться в свои жилища.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло накануне. Местные власти сообщили, что в основном погибшие — жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.

В результате стихии повреждены жилые дома, школы, больницы и несколько административных зданий.

Население эвакуировали в безопасные районы. Более 13 тыс. человек будут распределены по 14 эвакуационным пунктам, оборудованным аварийными кухнями.

Также были эвакуированы жильцы нескольких домов в столице страны Джакарте.

22 ноября президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительными последствиями землетрясения и многочисленными жертвами.

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