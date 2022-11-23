В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»

Отказ шести из девяти стран от обслуживания российской платежной системы «Мир» аналитики расценивают как «крах» России в стремлении создать альтернативу Visa и Mastercard. Об этом 22 ноября заявило агентство Bloomberg.

Отмечается, что страны, в которых использовались карты «Мир», были вынуждены отказаться от них после американских санкций. В статье говорится, что Центробанк России удивился такой реакции «дружественных стран» и ведет поиски альтернатив.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что киргизские банки «Бай Тушум» и Оптима Банк приостановили обслуживание российских платежных карт «Мир». Кроме того, соответствующие заявления сделали государственный банк Киргизии Айыл Банк, Дос-Кредобанк и Бакай-банк, а также банк «Компаньон».

До этого, 27 сентября, стало известно о решении турецких государственных банков Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекратить использование российской платежной системы «Мир». Отмечалось, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменилась после визита в США для участия в Генассамблее ООН.

Кроме того, 23 сентября сообщалось, что обслуживание карт «Мир» было прекращено и в кредитных организациях Узбекистана по «техническим причинам».

В настоящее время система «Мир» поддерживается в 10 государствах: в Южной Корее, Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Вьетнаме, Абхазии и Южной Осетии. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в Китае. Переговоры уже ведутся.