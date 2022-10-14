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Один из крупнейших банков Киргизии перестал обслуживать карты «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Киргизский банк «Компаньон», который занимает девятое место по объему активов в этой стране, заявил о прекращении обслуживания с 4 октября карт российской платежной системы «Мир», выпущенных 21 российским банком.

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«В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «Мир» нижеперечисленных банков РФ приостановлено», — сообщили в пресс-службе банка.

23 сентября сообщалось, что обслуживание российских карт «Мир» приостановили и в Узбекистане. В едином общереспубликанского процессингового центра UZCARD объяснили это «техническими причинами».

Обслуживание карт «Мир» остановили и ряд турецких банков. 20 сентября об этом заявили коммерческие банки DenizBank и Is Bankasi объявили. А неделей позже — госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

На текущий момент разрабатываются альтернативные варианты проведения платежей для российских туристов в Турции. Газета Aydınlık 5 октября написала, что банки Анкары и Москвы обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативной российскому «Миру». Издание отметило, что систему и трансакции по ней Турция контролирует самостоятельно, поэтому «США будет нелегко найти повод для вмешательства» в ситуацию.

Как пояснили «Известиям» 19 сентября в пресс-службе платежной системы «Мир», зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране зависят от позиции самих кредитных организаций.

Ранее, 15 сентября, минфин США сообщил, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования российской Национальной системы платежных карт (НСПК) и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. Отмечалось, что такие действия будут восприниматься как попытка обойти санкции против России в своих интересах.

Карты национальной платежной системы используют в 11 странах мира — в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в Китае. Переговоры уже ведутся.

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