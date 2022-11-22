Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Тольятти

Автомобиль сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Центральном районе Тольятти. Об этом пишет НИА «Самара» во вторник, 22 ноября.

Инцидент произошел накануне, 21 ноября, в 20:00 на улице Горького. 41-летний водитель Lada наехал на девушку в районе дома № 59. Разрешающий сигнал светофора для водителей был включен, однако девушка не успела дойти до тротуара. В результате она получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.

21 ноября на трассе в Пителинском районе Рязанской области столкнулись Hyundai Getz и большегруз Iveco. Погибли пожилые водитель и пассажирка легковушки.