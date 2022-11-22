Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Рязанской области
В Пителинском районе Рязанской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Авария произошла около полудня 21 ноября на 84-м км трассы Шацк — Сасово — Касимов. Предварительно установлено, что автомобиль Hyundai Getz врезался в большегруз Iveco, пишет 62INFO.ru.
Известно, за рулем легковушки находился 64-летний житель поселка Пителино. Он и его 67-летняя пассажирка получили различные травмы, от которых скончались на месте. Грузовиком управлял 43-летний мужчина, он не пострадал.
По факту смертельного ДТП правоохранительные органы проводят проверку, уточняет РИА «7 новостей». Все обстоятельства устанавливаются.
20 ноября еще одна авария с участием грузовика произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Шиловского района Рязанской области. Пострадали два человека.