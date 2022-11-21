Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Два человека получили травмы при столкновении легковушки и грузовика в Рязанской области. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Аавария произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Шиловского района. По данным правоохранительных органов, 25-летний водитель автомобиля Lada Largus допустил столкновение с грузовиком «Газель» на высокой скорости.
Травмы получили водитель легковушки и его 16-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали.
В Казани два грузовика столкнулись на трассе М-7. Водитель большегруза FAW не выбрал безопасную скорость и врезался в IVECO. Автомобилист погиб.