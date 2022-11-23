Концы в воды: как обманывают жильцов при поверке счетчиков

Собственники квартир всё чаще сталкиваются с навязыванием услуг в сфере ЖКХ. Счетчики воды внезапно требуют замены, а на счет жильцов приходит внушительная задолженность по энергии. Для привлечения клиентов компании-аферисты маскируются под государственные структуры или просто напирают агрессивной рекламой. Жертвами обмана становятся не только пенсионеры, но и молодые люди. Как проверить мастера и что указывает на реальную неисправность счетчика — в материале «Известий».

Мастера с подлогом

Навязывание услуг по поверке и замене счетчиков — распространенный вид мошенничества. Основное оружие злоумышленников — внезапность , считает зампред комитета по строительству и ЖКХ ГД РФ Светлана Разворотнева. Если у жертвы не хватает времени подумать, успех аферистов практически гарантирован. Как правило, мошенники звонят или пишут от имени официальных организаций или используют в названиях термины, которые позволяют предположить, что они городская или государственная организация (например, «городская компания по водоснабжению»). Достаточно часто представляются как уполномоченные от УК.

— Сообщают, что срок поверки истек. Необходимо срочно заменить счетчик. В качестве кары — существенное увеличение платежей за коммунальные ресурсы. Иногда говорят о штрафах, которые в законодательстве отсутствуют, — рассказала собеседница «Известий».

Зачастую такую «поверку» в объявлениях подают под соусом комплексной проверки труб водоснабжения в квартире . По итогам таких «работ» доверчивых граждан склоняют к установке систем фильтрации воды, добавил председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

— Кроме того, нередко давят на то, что установка или поверка приборов проводится только в ближайшие два дня и специально для вашего дома по сниженной цене. На практике цена оказывается, конечно, выше, — указал он.

Концы в воду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Стоимость работ зависит от региона, отмечает эксперт. За один водный счетчик можно заплатить от 300 до 1 тыс. рублей. Стоимость поверки счетчика электроэнергии зависит от фазности и тарификации. Разброс цен — от 600 до 2,5 тыс. рублей.

По словам Светланы Разворотневой, чаще мошенники зарабатывают не на завышении расценок, а на продаже ненужной услуги: поверка счетчика в то время, когда срок еще не подошел, или замена исправного счетчика на новый.

Листовки и внушаемое доверие

Нередко жильцы сами выбирают «не того» мастера. Обычно компанию ищут через интернет, недобросовестные фирмы научились размещать рекламу так, что пользователь непременно попадает на сайт к аферистам. Об этом предупредил эксперт «Народного фронта» по вопросам жилищной политики и ЖКХ Павел Склянчук.

— Мошенники подбирают названия, похожие на госорганы, ссылаются на различные нормативные акты. Например, сейчас стали писать «поверка по ГОСТу», но это не более чем маркетинг. Важно запомнить — официальные компании никогда сами не звонят первыми и не размещают объявления в подъезде, — разъяснил эксперт.

Традиционные методы тоже в ходу . Юрист и председатель Московского жилищного союза Константин Крохин опросил несколько жильцов, которые столкнулись с фиктивными мастерами. Рекламу со своими услугами они часто подбрасывают в почтовые ящики. Когда приходит время делать поверку, собственники могут позвонить по номеру, указанному в листовке. Более того, по рассказу жильцов, порой услуги аферистов рекомендуют сами муниципальные учреждения, оказывающие услуги в сфере ЖКХ , из-за чего Константин Крохин подозревает, что управдомы и мошенники-исполнители могут быть «в связке». К тому же такие органы обладают информацией о приближающихся сроках поверки, поэтому конкретного собственника могут завалить не только рекламой, но и звонками.

Концы в воду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другой способ применяется чаще в домах комфорт- и бизнес-класса, говорит юрист. Жильцы обращают внимание на карточку, которая висит на счетчике или трубе. В ней указан контакт компании, которая будто бы проводила работу по счетчику раньше. Собственник считает, что раз фирма уже делала замену, значит, она законна. Лишними проверками жилец себя не утруждает. Так или иначе, дальше схема общая.

— Все потерпевшие рассказывали одну и ту же историю, — говорит эксперт. — Приходят молодые люди, симпатичные, коммуникабельные, и предлагают сделать поверку одного счетчика за 500–700 рублей. Они заходят в квартиру вдвоем, один отвлекает, разговаривает с жильцом, второй копается с прибором. Потом сообщается, что счетчик горячей воды не работает, все вместе осматривают его, стучат — неисправен. Дальше мошенники предлагают замену, которая обойдется в 5 тыс. рублей. Конечно, говорят аферисты, вы можете не менять прибор и отдать деньги только за поверку, но имейте в виду — в акте будет написано, что ваш счетчик неисправен, и в систему «Аршин» мы внесем, что по нему измерять нельзя. И 99% клиентов соглашаются на замену. А вместе со счетчиком злоумышленники снимают и пломбу.

Повреждение пломбы — еще одно нарушение. В этом случае траты жильца могут возрасти уже не в 10, а в 100 раз, потому что речь пойдет о безучетном потреблении. Управляющая компания может дополнительно начислить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей задолженности по воде.

По словам юриста, который сам поучаствовал в вызове «мастеров», документы, с которыми приходят рабочие, выписаны на одну контору, умельцы представляются второй, а печать — от третьей.

— Часто это приезжие ребята без регистрации. Паре таких я пригрозил полицией и проверкой документов. Они начали плакаться: «Нам сказали, ходишь, всё безопасно, законно». И ретировались. Я уж не говорю по кассовые аппараты, никаких чеков, просто черный нал. У меня возникает мысль, что они ведь и обнести квартиру могут. Это же разведка, по сути, — предостерег собеседник «Известий».

Концы в воду Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С приборами электроэнергии проблем меньше , говорит Константин Крохин. Он напомнил, что с 2020 года граждане освобождены от необходимости замены, поверки, покупки электросчетчиков, эта обязанность легла на гарантирующих поставщиков, то есть на компании электросбыта. При этом в домах устанавливаются так называемые умные счетчики, на которые в прежнее время жильцы неохотно тратили деньги.

На электросчетчики дельцы почти никогда не покушаются — слишком много технических нюансов , соглашается и добавляет Сергей Пахомов.

— «Проверить» счетчик на воду под раковиной гораздо проще — собственник и не увидит всех манипуляций чудо-мастера. Их, кстати, зачастую и не бывает, — говорит эксперт.

Как проверить компанию

Как правило, собственники обращаются в управляющую организацию, чтобы установить или заменить счетчики воды в квартире. С 1 ноября оператор таких работ должен иметь аккредитацию, проверить ее наличие можно на сайте Росаккредитации. Там же можно выбрать подрядчика самостоятельно, говорит Сергей Пахомов.

Эксперт юридической группы «Совет» Евгений Королев отмечает, что после поверки мастер обычно составляется три документа: договор на оказание услуг, акт о выполнении поверки, квитанцию об оплате. Главное — фирма, осуществившая поверку, должна внести информацию о поверке в электронную базу Росстандарта (ФГИС «Аршин»).

Бумажное свидетельство о прошедшей поверке выдавать не обязательно. Но оно может быть выдано по просьбе собственника. Светлана Разворотнева советует его получить, чтобы застраховаться от сбоев в системе. Также после проведения поверки необходимо сообщить о ней в управляющую компанию, лучше — предоставить бумажное свидетельство. Это станет основанием для начисления платы по прибору учета, а не по нормативу.

Концы в воду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Важно помнить, что прибор учета холодной воды проверяется через 6 лет после установки, счетчик горячей воды — через 4 года. Если же не сделать поверку вовремя, плата за ЖКХ начисляется по нормативу, который будет завышен . Обычно этот срок указывается на корпусе счетчика и в обязательном порядке в паспорте. Кроме того, узнать дату реальной поверки можно через управляющую компанию. Вся информация о поверках счетчиков также содержится на сайте Росстандарта. Введя серийный номер своего прибора учета, пользователь получит срок следующей поверки.

При этом нужно отличать сроки поверки от сроков службы. В среднем счет службы счетчиков на воду — 12 лет, на электроэнергию — 25–30 лет. Поверка проходит чаще и является гарантией работы прибора.

Ответственность за нарушение порядка установки, эксплуатации и замены прибора учета несет именно потребитель , напоминает руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. То есть даже если при замене прибора учета нарушения допустила компания, отвечать за это будет собственник квартиры.

— Если жилец всё же стал жертвой мошенничества, то его единственный выход — обращение в полицию с заявлением, доказательствами могут послужить: заключенный договор, акт выполненных работ, фотографии счетчиков до и после, — говорит Евгений Королев.

Как понять, что счетчик сломан

Главный признак неисправности прибора — заметное изменение ежемесячных показаний при неизменном потреблении ресурса , рассказала Светлана Разворотнева. Если счетчик «крутится слишком быстро», а коммунальные платежи резко выросли или, наоборот, показания существенно ниже, чем в предыдущие месяцы, — это повод пригласить мастера и провести проверку.

Концы в воду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Обследовать прибор нужно регулярно. Если заметили, что под пластиковым корпусом есть вода или если счетный механизм не двигается, счетчик необходимо как можно скорее заменить, от его работоспособности зависит в том числе размер платы за коммуналку, предупредил Сергей Пахомов.

— Например, если ИПУ неправильно считает расход воды, то есть вероятность, что через него начнется утечка воды. Или собственнику рассчитают плату с учетом повышающих коэффициентов. Поэтому своевременная поверка — это не просто мероприятие для галочки, — пояснил собеседник.