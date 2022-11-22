Малофеев рассказал о желании россиян возродить монархию в стране

Граждане России поддерживают идею восстановления монархии. Такое мнение выразил общественный политический деятель, замглавы Всемирного русского народного собора, учредителем телеканала «Царьград» Константин Малофеев в политической программе «Дайте сказать!».

Согласно данным Life.ru, в 2013 году опрос ВЦИОМа показал, что треть россиян выступают за возрождение монархии. В рамках шоу Малофеев объяснил, почему граждане выступают именно за эту форму государственного устройства.

«По социологическому опросу именно среди молодежи идею монархии поддерживают 35% населения, по ВЦИОМу. ‹...› Конечно же, это связано с путинской стабильностью, безусловно. ‹...› Люди, ценя путинскую стабильность, понимают адекватно, что монархия — стабильность, а демократия — нестабильность», — пояснил Малофеев.

Он также рассказал, какие новые страты появятся в обновленном монархическом обществе и вокруг чего должна строиться русская идея.

Согласно последнему опросу ВЦИОМа среди россиян, проведенного с 17 по 23 октября 2022 года, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину у граждан страны превышает 80%.