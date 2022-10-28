Рейтинг доверия к Путину у россиян превышает 80%

Новые результаты опроса россиян, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) с 17 по 23 октября 2022 года, показали, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину у граждан страны превышает 80%. Об этом 28 октября сообщается на сайте ВЦИОМа.

На прямой вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 80,4% респондентов (–0,2 п.п. за неделю), главе правительства Михаилу Мишустину — 62,5% (–0,3 п.п. за неделю), лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову — 33,1% (–1,6 п.п. за неделю).

В свою очередь, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вызывает доверие у 28,9% опрошенных (–3,0 п.п. за неделю), к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому испытывают доверие 14,0% (–3,6 п.п. за неделю), а лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву доверяют 7,1% (–1,4 п.п. за неделю) опрошенных.

При этом показатель одобрения деятельности Путина у граждан страны составил 76,9% (–0,1 п.п. за неделю). А уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,4% (–0,2 п.п. за неделю) и 52,1% (+0,1 п.п. за неделю) соответственно.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Ранее, 7 октября, ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян президенту России за неделю вырос на 1,1 п.п. и составил 81%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,1% участников опроса. А уровень одобрения его деятельности на посту президента РФ составил 76,9% (плюс 0,9 п.п. за неделю).

19 августа также сообщалось, что, согласно проведенным опросам ВЦИОМа, Путину доверяют 80% россиян. Согласно данным центра, показатель одобрения деятельности главы государства с 8 по 14 августа 2022 года составлял 77,8%.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти.