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Шольц высказался о причинах проблем в экономике Европы

Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине не стал первопричиной конца роста экономики Европы
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Канцлер ФРГ Шольц заявил в своей речи к открытию проходящего в Берлине саммита, что конфликт на Украине не стал первопричиной конца роста экономики Европы. Об этом сообщает 22 ноября газета Süddeutsche Zeitung.

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Шольц отметил, что мир находится в новой фазе глобализации.

«В последние 30 лет здесь, в Европе и Северной Америке, мы наблюдали одновременно стабильный рост, низкую инфляцию и высокие показатели занятости. Это было исключительным явлением для экономики. <спецоперация> России и экономические последствия пандемии пускай и ускорили конец этого явления, но не являются первопричиной», — отметил канцлер.

В начале ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что отказ Германии и других стран Европы от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Он также выразил мнение, что зеленые технологии не позволят решить энергетический кризис ни в ФРГ, ни в целом в ЕС.

В октябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

В сентябре обозреватель китайского портала Global Times Марк Блэклок заявил, что рост цен на электроэнергию в Европе может привести к протестам и свержению правительств в странах ЕС.

Западные страны столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Решение о рестрикциях они приняли в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса.

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