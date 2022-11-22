Полиция открыла огонь по толпе в Индии

Полиция открыла огонь по толпе на границе индийских штатов Ассам и Мегхалая, в результате произошедшего погибли шесть человек. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщат телеканал NDTV.

Полицейские и лесная охрана остановили грузовик с контрабандной древесины на границе. В это время, по данным телеканала, местные жители окружили полицейских, чтобы посмотреть на случившееся. Между правоохранителями и жителями возник конфликт, в результате чего по толпе был открыт огонь.

Как сообщил главный министр штата Мегхалая Конрад Сангма, семьям жертв будет выплачена компенсация. В настоящий момент идет расследование произошедшего.

В мае индийский департамент полиции штата Пенджаб обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. В результате попадания гранаты в здании были выбиты стекла. При этом никто не пострадал. Предполагается, что инцидент может быть связан с деятельностью террористических группировок.