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В Индии полицейский департамент обстреляли из гранатомета

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times
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Неизвестные обстреляли штаб-квартиру разведывательного департамента полиции штата Пенджаб в городе Мохали из ручного противотанкового гранатомета. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил телеканал India TV.

Отмечается, что в результате попадания гранаты зданию был причинен незначительный ущерб — выбиты стекла. При этом никто не пострадал. На месте происшествия работают криминалисты.

Несмотря на отсутствие жертв, местные власти выразили обеспокоенность случившимся. Предполагается, что инцидент может быть связан с деятельностью террористических группировок.

Выяснением обстоятельств займется Национальное агентство расследований — головная структура по выявлению и борьбе с терроризмом в Индии.

«Это нельзя игнорировать», — заявил служащий правоохранительных органов Равиндер Пал Сингх.

В настоящий момент ни одна из радикальных организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее, 24 апреля, взрывное устройство было обнаружено возле тюрьмы Бураил в индийском Чандигархе. Согласно одной из версий, таким образом планировалось организовать побег для некоторых заключенных.

23 марта на севере Индии не менее семи человек получили ранения в результате взрыва гранаты, брошенной террористами. Атака произошла в городе Сринагар. По данным СМИ, нападение было совершено экстремистами вскоре после того, как полицейские арестовали в этом городе четырех вооруженных боевиков пропакистанской террористической группировки «Лашкар-э-тайба».

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