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В Приднестровье обратились в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Кишиневом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обратился к ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Молдавией, Об этом сообщила 22 ноября его пресс-служба.

«Фактически Молдавия уже сформирована как второе румынское государство»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — о ситуации в регионе и отношениях республики с Кишиневом

Красносельский обвинил Кишинев в давлении на Тирасполь и угрозе гуманитарной катастрофы в регионе. Кроме того, в тексте заявления отмечается, что Молдавия препятствует внешнеэкономической деятельности, ограничивает поставку в республику важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, оказывает давление на хозяйствующие субъекты Приднестровья.

Лидер Приднестровья призвал принять ООН и ОБСЕ безотлагательные меры.

«Первоочередными должны стать возобновление Молдовой исполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в ПМР [Приднестровскую Молдавскую Республику], а также начало прямого диалога Молдовы с Россией и Украиной по урегулированию газового вопроса», — говорится в обращении Красносельского.

1 ноября власти Молдавии в одностороннем порядке решили сократить поставки природного газа на территорию Приднестровья.

Позже глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия отнимает предназначенный для Приднестровья газ и заполняет свои хранилища.

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