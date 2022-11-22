В Приднестровье обратились в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Кишиневом
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обратился к ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Молдавией, Об этом сообщила 22 ноября его пресс-служба.
Красносельский обвинил Кишинев в давлении на Тирасполь и угрозе гуманитарной катастрофы в регионе. Кроме того, в тексте заявления отмечается, что Молдавия препятствует внешнеэкономической деятельности, ограничивает поставку в республику важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, оказывает давление на хозяйствующие субъекты Приднестровья.
Лидер Приднестровья призвал принять ООН и ОБСЕ безотлагательные меры.
«Первоочередными должны стать возобновление Молдовой исполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в ПМР [Приднестровскую Молдавскую Республику], а также начало прямого диалога Молдовы с Россией и Украиной по урегулированию газового вопроса», — говорится в обращении Красносельского.
1 ноября власти Молдавии в одностороннем порядке решили сократить поставки природного газа на территорию Приднестровья.
Позже глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия отнимает предназначенный для Приднестровья газ и заполняет свои хранилища.