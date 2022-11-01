Молдавия в одностороннем порядке сократила поставки газа в Приднестровье

Власти Молдавии в одностороннем порядке решили сократить поставки природного газа на территорию Приднестровья. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

«АО «Молдовагаз» уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдовы поставок природного газа до 69 млн кубов в месяц (2,3 млн куб. м в сутки). <…> Такого рода односторонние ограничительные действия со стороны Молдовы участники совещания [Совета безопасности республики] назвали беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики», — сказано в сообщении.

В текущих условиях на территории Приднестровья будет действовать режим экономии, чрезвычайное экономическое положение продлено до 1 декабря.

Кроме того, в пресс-службе президента Приднестровья сообщили о том, что власти готовят обращения в адрес президента РФ Владимира Путина, корпорации «Газпром», а также Госдумы и Совета Федерации.

Ранее, 27 октября, Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Он добавил, что тогда компания согласилась на так шаг и контракт был заключен на условиях Кишинева.