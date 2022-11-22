Ряд электричек задерживается на МЦД-2 и Курском направлении МЖД из-за непогоды

Ряд электричек задерживается на Курском направлении МЖД и МЦД-2. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 22 ноября.

«На МЦД-2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что принимаются совместные меры для восстановления графика, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Гидрометцентр России сообщил, что гололедица сохранится на дорогах Москвы до 12:00 23 ноября. В связи с этим в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает RT.

Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье. В области «желтый» уровень погодной опасности объявлен до 21:00 вторника.

Ранее в этот день Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о том, что в регионе в ближайшее время ожидаются осадки в виде ледяного дождя.