В ГИБДД Московской области предупредили о ледяном дожде

Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о том, что в регионе в ближайшее время ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Об этом 21 ноября сообщил официальный Telegram-канал ГИБДД Подмосковья.

По данным инспекторов, помимо ледяного дождя ожидается гололедица и порывистый ветер.

Госавтоинспекция Московской области в связи с этим предупредила, о неблагоприятной дорожной обстановке.

«Мы круглосуточно мониторим дорожную обстановку и взаимодействуем с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить безопасность движения», — говорится в обращении подмосковных инспекторов.

В связи с этим в ведомстве попросили водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, особо уделяя внимание проездов по эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

Кроме того, Госавтоинспекция Московской области попросила по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Инспекторы ГИБДД напомнили, что при ледяном дожде не следует парковать машины у деревьев и слабоукрепленных конструкций, а на дороге необходимо быть внимательным в черте города и в пешеходных зонах.

8 октября стало известно, что в российских правилах дорожного движения закрепили новый сигнал светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Сигнал будет информировать водителя о том, что на пешеходном переходе, в сторону которого он поворачивает, разрешено движение пешеходам. Ранее в правилах дорожного движения таких сигналов не было.