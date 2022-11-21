В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы до полудня среды

Гололедица сохранится на дорогах Москвы до 12:00 23 ноября. В связи с этим в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 21 ноября.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В городе до конца дня ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье. В области «желтый» уровень погодной опасности объявлен до 21:00 вторника.

Ранее в этот день Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о том, что в регионе в ближайшее время ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Также возможны гололедица и порывистый ветер.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ледяном дожде в столице, который ожидается 22 ноября. Так, лед толщиной до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья покроет дороги и тротуары, пишет Life.Ru.

Автомобилистам следует сохранять осторожность, так как в таких погодных условиях тормозной путь увеличивается в три раза.