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Аналитик оценил последствия ухода Nvidia с рынка России

Аналитик Муртазин: Россия ничего не лишится из-за ухода Nvidia
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Из-за ухода американской компании Nvidia, занимающейся производством графических процессоров, Россия ничего не потеряет. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Известиям» заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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«Россия ничего не лишается из-за ухода Nvidia, потому что бытовые видеокарты как поставлялись, так и поставляются, они Nvidia напрямую в Россию никогда не поставлялись. Если же говорить о ситуации с суперкомпьютерами, например Christofari, то санкционный режим в независимости от России в Китае также введен — это ограничение поставок производительных на чипов для осознания суперкомпьютеров. И здесь мы ровно в той же связке, что и Китай», — пояснил эксперт.

По словам Муртазина, эти ограничения были бы введены в любом случае.

«Исходя из этого, ничего не меняется по большому счету, облачный гейминг как был, так и работает. Там не появляются новые железо. Ну то есть его хватит на годы вперед, а поддержка покупателя осуществляется не Nvidia, а партнерами, то есть производителями этих самых видеокарт, ноутбуков, компьютеров, поэтому тоже всё хорошо, ничего не меняется», — резюмировал специалист.

Об уходе Nvidia с российского рынка стало известно накануне. В компании заявили о намерении в течение I квартала 2023 года приостановить прямые продажи в Россию. По данным Nvidia, продажи в Россию в 2022 финансовом году были несущественными. Так, согласно отчету, доля выручки составила всего около 2%.Отмечается, что негативное влияние на продажи оказала ситуация на Украине.

До этого, 1 июля, сообщалось, что Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга в России. Как пояснил Эльдар Муртазин, купленное в России программное обеспечение Nvidia продолжает работать.

При этом в сентябре власти США ввели ограничения на продажу в Россию и Китай чипов для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Компании Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах.

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