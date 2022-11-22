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ЦИК Казахстана опубликовал итоговые данные по прошедшим выборам президента

Итоговые данные ЦИК Казахстана: Токаев побеждает с 81,31% голосов
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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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Центральная избирательная комиссия Казахстана 22 ноября озвучила итоговые данные по президентским выборам, прошедшим в стране 20 ноября. Согласно представленной информации, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает с 81,31% голосов избирателей. Об этом на брифинге во вторник, 22 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

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«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей», — сказал он.

Абдиров пояснил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент. Явка составила 69,44%.

В ЦИК Казахстана объявили также, что инаугурация президента состоится 26 ноября.

Накануне сообщалось, что действующий президент Казахстана Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов. Второе место получил кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Борьбу за лидерство вели шесть кандидатов. Свои кандидатуры также выдвинули общественный деятель Каракат Абден, экономист Мейрам Кажыкен, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

21 ноября президент России Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Также российский лидер подчеркнул, что отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, основывающиеся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, успешно развиваются.

В этот же день в посольстве России в Казахстане отметили, что внеочередные президентские выборы в Казахстане продемонстрировали высокий уровень проведения электорального процесса. В миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также заявили, что выборы в Казахстане были хорошо организованы, а избиратели проявили большую активность. Как отметили в миссии, всё прошло спокойно.

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