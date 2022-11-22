Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления

В Москве ожидается понижение атмосферного давления во вторник, 22 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отмечается, что нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм ртутного столба.

«Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться — на 15–18 мм ртутного столба по сравнению со средой», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 22 и 23 ноября атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба, в четверг, 24 ноября, — 750 мм. К пятнице давление вырастет до 756 мм ртутного столба, а в субботу, 26 ноября, достигнет 760 мм.

В понедельник, 21 ноября, атмосферное давление в Москве находилось на уровне 751 мм ртутного столба.

Кроме того, 21 ноября Вильфанд заявил о штормовом предупреждении, которое было объявлено в Москве и Московской области. С трех ночи до первой половины дня включительно 22 ноября ожидается ледяной дождь.