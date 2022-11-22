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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя
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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Штормовое предупреждение объявлено в Москве и Московской области. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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С трех ночи до первой половины дня включительно 22 ноября ожидается ледяной дождь.

Вильфанд отметил, что подобные осадки приводят к мгновенному обледенению поверхностей, из-за чего некоторые столичные районы «превратятся в каток». Также он предупредил о возможном падении ветвей деревьев, ломающихся под весом льда.

По словам собеседника агентства, ледяной дождь в метеорологии принято называть переохлажденными осадками. Он возникает из-за перепада температур при движении теплых воздушных масс: в результате сформировавшиеся снежинки сначала тают, а по мере приближения к холодному слою у земли, вновь покрываются коркой.

В связи с предстоящим ледяным дождем ГУ МЧС РФ распространило экстренное предупреждение по Москве. Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров на дороге и не парковать автомобили рядом с деревьями.

Пешеходам напомнили об опасности рекламных щитов и шатких конструкций и призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее, 21 ноября, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Тогда же Госавтоинспекция Московской области предупредила о том, что в регионе в ближайшее время ожидаются осадки в виде ледяного дождя. Также возможны гололедица и порывистый ветер.

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